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دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الهجوم على أهداف عسكرية في إيران

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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