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غارتان جويتان إسرائيليتان تستهدفان منطقة المنشية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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