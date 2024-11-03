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المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف: مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا شمالي قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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