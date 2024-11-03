حزب الله يستهدف قواعد وشركات لجيش الاحتلال في عمق فلسطين المحتلة

العالم - لبنان

وأعلنت المقاومة استهدفها بصليةٍ صاروخيةٍ كبيرة (عند الساعة الـ4:00 من بعد ظهر السبت) قاعدة "سنط جين"، موضحةً أنّها قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية، وتقع شمالي مدينة عكا المحتلة.

واستهدفت المقاومة بصلية صاروخيّة أيضاً شركة "ألتا" للصناعات العسكريّة، والتي تقع شمالي شرقي مدينة حيفا المحتلة، وذلك في عملية نفذتها عند الساعة الـ2:00 ظهراً.

وللمّرة الأولى، قصف مجاهدو المقاومة، بالصواريخ، الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة "مسكاف"، شمال شرق مدينة حيفا المحتلة، عند الساعة الـ2:00 ظهراً أيضاً.

كذلك، شنّت المقاومة هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، استهدف قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا المحتلة، محققةً إصابة دقيقة، في علمية نفذتها عند الساعة الـ 7:45 صباحاً.

وقصفت المقاومة مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية. وفي عملية أخرى، استهدفت صفد أيضاً بالصواريخ، حيث استهدفت تجمعاً لقوات "جيش" الاحتلال في شمالي المدينة المحتلة.

كذلك، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية "الكريوت" شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية، عند الساعة 9:30 صباحاً، وقصفوا بصلية صاروخية أيضاً مستوطنة "بيريا"، شمال مدينة صفد المحتلة.

وفي إطار ‏سلسلة "عمليّات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، نفدت المقاومة عدّة عمليات، إذ استهدفت قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي "تل أبيب" بمسيّرة انقضاضيّة، أصابت هدفها بدقّة، وذلك عند الساعة 07:45 صباحاً، بعد أن استهدف القاعدة ذاتها بالصواريخ النوعية عند الفجر.

وعرض الإعلام الحربي مشاهد توثق عملية استهداف قاعدة "غليلوت" بصواريخ "نصر 2" ومسيّرات انقضاضيّة.

وشنّت هجوماً جويّاً بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة ومطار "رامات ديفيد" وأصابت أهدافها بدقة، عند الساعة 8:00 صباحاً.

وضمن عمليتين منفصلتين، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية ‏شمالي مدينة حيفا، وجاءت العملية عند الساعة الـ11:05 صباحاً الأولى ونفذت صلية صاروخية نوعية، فيما كانت العملية الثانية عند الساعة الـ12:45 ظهراً ونفذت بصلية صاروخية.

وشنّت المقاومة هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة "بلماخيم" الجوية جنوبي "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقة، عند الساعة الـ11:15 صباحاً.

تصدٍ لمحاولات توغلٍ عند الحدود

وأثناء رصد قوّة إسرائيلية مؤللة تحاول التقدم في اتجاه بلدة حولا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر السبت، استهدفها مجاهدو المقاومة، بصاروخين موجّهين.

وقد أصاب الصاروخان الموجهان جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوّة الإسرائيلية، مّا أدى إلى تدميرهما واحتراقهما، وقتل وجرح من فيهما، وإجبارها على الانسحاب.

وعقب هذه العملية، وبعد انسحاب تلك القوة المؤلّلة في اتجاه "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا، استهدفها مجاهدو المقاومة بثلاث صلياتٍ صاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، عند الساعة 04:00 من بعد الظهر.

وفي التوقيت نفسه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع "جل الدير" مقابل بلدة مارون الراس الحدودية مع فلسطين المحتلة.

كذلك، قصفت المقاومة، عند الساعة 02:30 ظهراً، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تلة الخزان" عند أطراف بلدة حولا في جنوبي لبنان بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت المقاومة بالصواريخ تجمعاً لقوّات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "بار يوحاي" (الصفصاف) عند الساعة 12:30 ظهراً، وحينها أيضاً استهدفت المقاومة‏تجمعاً لقوّات الاحتلال في مستوطنة "المالكية" بصلية صاروخية.

واستهدفت ‏تجمعاً لقوّات "جيش" الاحتلال شرقيّ بلدة مارون الراس، بصلية صاروخية.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة 8:30 من مساء السبت، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.‏

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد عن استهداف ثكنة "راميم" الإسرائيلية التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.