الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :