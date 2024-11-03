الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تقتحم مخيم عسكر القديم شرقي نابلس بالضفة وتدهم أحد المنازل

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :