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مصادر فلسطينية: 11 قتيلا إسرائيليا و98 جريحا في 445 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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