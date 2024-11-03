الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 11 قتيلا إسرائيليا و98 جريحا في 445 عملا مقاوما بالضفة خلال أكتوبر الماضي

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :