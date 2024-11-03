شهداء وجرحى في تل الهوا والاحتلال يقتحم عدة بلدات في طولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو العوف في تل الهوا، وسط مناشدات لمركبات الإسعاف بالتوجه إلى المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال يقتحم فرعون وضواحي عزبة الجراد وذنابة وارتاح بطولكرم

والليلة ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة فرعون جنوب طولكرم، وضواحي عزبة الجراد وذنابة وارتاح جنوب وشرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال اقتحمت فرعون من جهة حاجز شوفة العسكري، وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت في الأحياء الغربية والشرقية، وسط إطلاق القنابل الصوتية باتجاه المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية عزبة الجراد، قبل أن تقتحم ضاحية ذنابة المجاورة لها، ثم حي الرشيد ودوار العقدة ومحيط المدرسة الشرعية والمقبرة، متوجهة بعدها نحو ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

كما وجابت آليات الاحتلال محيط دوار فرعون ودوار السلام عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.