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مصادر فلسطينية: شهيدان وجرحى باستهداف قوات العدو الاسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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