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مصادر فلسطينية: شهداء ومفقودين جراء استهداف الاحتلال لمنزل سكني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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