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اعلام الاحتلال: لاتزال طائرة مسيرة قادمة من الشرق تحلق في جنوب هضبة الجولان بعد فشل اعتراضها والمروحيات العسكرية تشارك في البحث عنها

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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