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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في برعام وسعسع وعدد من بلدات الشمال

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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