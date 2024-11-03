الاحتلال يقر ويعترف بهلاك اثنين من جنوده في جباليا

العالم - فلسطين

وقالت القناة 14 للمرة الثانية خلال الأسبوع، انفجرت عبوة داخل مبنى في جباليا شمال غزة، مما تسبب بمقتل 2 من لواء غفعاتي.

وأشارت إلى أن هذا المكان على بعد 200 متر فقط من المبنى الذي قتل 4 من القوات الإسرائيلية سابقا.

وفي وقت سابق، اليوم أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأشارت إلى أن العدو أعلن عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية قبل أن يعلن مساء أمس عن مقتل اثنين من الجنود.

كما أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب استهدف جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” ومجموعة من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع.