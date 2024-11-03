مسؤول بالهلال الاحمر: لا اضرار بشرية او مادية جراء زلزال كرمسار

العالم - ايران

وقال سعيد مجيدي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه تم إرسال أربعة فرق تقييم إلى مختلف مناطق مدينة كرمسار وتم كذلك إرسال فريق إغاثة إلى قريتي ناروهة وبيني كوه، مضيفًا: حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار بشرية او مادية من قبل فرق التقييم.

ودعا المواطنين للحفاظ على الهدوء والتزام ارشادات السلامة والامان.

وضرب زلزال بقوة 4.8 درجة ريختر فجر اليوم الاحد مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران.ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر في عمق 11 كم من سطح الارض عند الساعة 5 و 16 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي (+3.5 بتوقيت غرينتش).

وقال حاكم مدينة كرمسار رضا خاني في تصريح صحفي ان الزلزال ادى الى قطع التيار الكهربائي والانترنت الا ان التيار الكهربائي عاد الان الى معظم اجزاء المدينة.

وأضاف: ان صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم.وتابع حاكم مدينة كرمسار: ان رجال الاغاثة على أهبة الاستعداد ويتم التحقيق في حجم الأضرار المحتملة من خلال إرسال فرق التقييم إلى مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها.