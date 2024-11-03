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شاهد.. تساقط كثيف للبرد بأحجام كبيرة في حيفا بفلسطين المحتلة

شاهد.. تساقط كثيف للبرد بأحجام كبيرة في حيفا بفلسطين المحتلة
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة حيفا بفلسطين المحتلة، يوم أمس السبت، تساقط كثيف للبرد بأحجام كبيرة.

العالم- فلسطين المحتلة


وتاليًا الفيديو :

البرد في حيفا

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