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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جراء انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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