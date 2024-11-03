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3 شهداء و5 جرحى باستهداف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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