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قائد حرس الثورة اللواء سلامي:جبهة المقاومة وايران ستتزودان بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو ولن يخافا من تهديدات الحكام الأشرار بواشنطن وتل ابيب

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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