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مصادر عبرية: سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية "شاعر نعما" بمدينة عكا

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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