الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

معاريف: استطلاعات تظهر أن 44% من الطلاب في "اسرائيل" يعانون من صعوبات اقتصادية بسبب الحرب و70 الفا تم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :