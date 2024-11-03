مراسلنا: المنظومة الصحية بدأت بالانهيار في جنوب غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفی اتصال مباشر في تمام الساعة 08:42 بتوقيت مكة المكرمة أكد الزميل محمد البلبيسي استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق حي الزيتون وتل الهواء ومحيط الكلية الجامعية في ساعات الليل وقال: ما زالت تصل مناشدات حتى هذه اللحظة من عائلة ورش الآغا في شمال القطاع في بيت لاهيا بعد استهداف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المنزل المأهول بالمواطنين، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ وسيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة من الوصول لإجلاء الإصابات والجثامين، حيث تسمع مناشدات وصراخ من تحت ركام هذا المنزل.

وأضاف أنه وفي المحافظة الوسطى وبمخيم النصيرات استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدداً من المنازل المأهولة إضافة إلى عمليات القصف المدفعي على المناطق الشمالية الغربية والشرقية، وكذلك الطلقات من الطائرات المسيرة التي تنتشر بشكل كثيف جدا في أجواء القطاع.

كما أكد أنه وفي مدينة غزة كانت هناك عدة من الاستهدافات وإطلاق نار المتواصل من قبل الآليات الإسرائيلية والمدفعية في المناطق المتاخمة لمحور نتساريم.

وبين أن العملية العسكرية البرية للجيش الاسرائيلي ما زالت مستمرة شمال القطاع وهناك حالة نزوح كبيرة من منطقة بيت لاهيا، حيث توجد استهدافات عنيفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلة وتقدم للجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن المعاناة الإنسانية مستمرة وما زالت تتفاقم بشكل كبير جدا في كافة مناطق قطاع غزة هذه جراء الحرب الاسرائيلية المستمرة والحصار المتواصل على القطاع، بعد عدم السماح من قبل الجيش الاسرائيلي بإدخال المواد الغذائية الكافية والمواد الأساسية والضرورية، إضافة إلى انهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع وبداية انهيارها في الجنوب، حيث الحاجة الكبيرة جدا إلى المستلزمات والمعدات الطبية وكذلك الكوادر الصحية التي يمنع الجيش الاسرائيلي دخولها إلى القطاع.

وشدد على أن الآلاف من المرضى بحاجة إلى علاج بالخارج بسبب عدم تواجد المستلزمات والمعدات الطبية والكوادر اللازمة للتعامل مع الكم الكبير جدا من الإصابات الحرجة والخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم، إضافة إلى ارتقاء بعض من المصابين بشكل يومي إلى شهداء بسبب عدم تقديم الرعاية الصحية لهم في مستشفيات القطاع وتحديدا شمال القطاع بعد أن خرج مستشفى كمال عدوان والمستشفى الأندونيسي عن الخدمة بشكل كامل بعد الاستهداف المباشر له من قبل الجيش الإسرائيلي.

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