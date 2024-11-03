ايران.. اصدار لائحة الاتهام لمنفذي هجوم 'داعش' الإرهابي العام الماضي

العالم - ايران

وافادت وكالة فارس نقلاً عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، انه بعد الهجوم الإرهابي الثاني على مرقد شاهجراغ (ع) في أغسطس/آب 2023، كان القبض على المنفذين والمخططين الرئيسيين للعمل الإرهابي ومعاقبتهم على أجندة الجهاز القضائي والامني بمحافظة فارس، مما أدى إلى التعرف على عدد كبير من قادة "داعش" في البلاد واعتقالهم.

وأعلن رئيس القضاء بمحافظة فارس إصدار لائحة اتهام بحق 11 شخصاً اعتقلوا في إطار مكافحة الإرهاب من قبل مكتب المدعي العام للثورة الإسلامية في شيراز، وأضاف: تم اعتقال هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا يعرفون بأنهم نواة تنظيم "داعش" في إيران، العام الماضي، وتم تسليمهم إلى الجهاز القضائي.

واوضح حجة الإسلام سيد صدر الله رجائي نسب، أن المجرمين المعتقلين كانوا من بين الذين خططوا للعديد من العمليات الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على مرقد شاهجراغ (ع)، وقال: إن القبض على هؤلاء العملاء تم بأمر قضائي وتنفيذ عملية مشتركة مع جهاز الامن واستخبارات الحرس الثوري واستخبارات الشرطة بالمحافظة، وتم اعتقال هؤلاء الأشخاص في عدة مناطق من البلاد ونقلهم الى شيراز.

واشار رئيس القضاء بمحافظة فارس، الى انه في البداية تم اعتقال قادة داعش في إحدى مدن جنوب البلاد وإحدى مدن جنوب محافظة فارس وقال: بعد القبض على المشتبه به الأول تم القبض على 8 من الجناة الآخرين على الفور وتم إلقاء القبض على 3 متهمين آخرين بعد اجراء مزيد التحقيقات، وتم إلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع الجهات القضائية.

واضاف: بجهود اجهزة الامن و2700 ساعة من الاستجواب المتواصل و700 ساعة من الاستجواب المباشر من قبل المحقق الخاص بالقضية، تم بفضل الله التعرف على أشخاص آخرين ذوي علاقة واكتشاف الزوايا المخفية، واشخاص آخرين، كما تم التعرف على جهة الاتصال واعتقالها من قبل مديرية الامن في محافظة فارس، وفي هذا الصدد، تم الحصول على معلومات من المتهم عن عملية إرهابية في إحدى الدول المجاورة.

ولفت رجائي نسب الى أن جميع المعتقلين هم أعضاء سابقون في تنظيم داعش التكفيري، ولهم مشاركة في حرب التنظيمات الارهابية في سوريا، وأضاف: المتهمان الرئيسيان اللذان تم القبض عليهما كانا على علاقة مستمرة وعميقة مع تنظيم داعش الإرهابي.