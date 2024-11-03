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سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس السبت 2/11/2024م، قصفها مستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية.

العالم - فلسطين

وقالت السرايا في بلاغ عسكري:" قصفنا سديروت ومفلاسيم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية".

في المقابل، ذكر موقع فلسطين اليوم نقلا عن موقع حدشوت حموت العبري :" في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار بالغلاف، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، سقطا بمناطق مفتوحة".

ولليوم الـ393 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى (يوم أمس) 43,314 شهيدا و 102,019 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

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