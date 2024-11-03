الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: عجزت الولايات المتحدة في اسقاط النظام السوري والانتصار على المقاومة في لبنان

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :