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اللواء سلامي: نعرف الولايات المتحدة من خلال هزائمها المتكررة في المنطقة والعالم

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

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