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اللواء سلامي: الولايات المتحدة خسرت امام الشعب الايراني الكبير رغم كل مؤامراتها

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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