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اللواء سلامي: اركان الولايات المتحدة آيلت الى الزوال وهي لا تستطيع ان تفرض سياساتها على المنطقة والشعوب ولا تستطيع ان تنتصر في الحروب

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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