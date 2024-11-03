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اللواء سلامي: عدد من الغربيين المتحالفين مع اميركا اجتمعوا لكي يحاصروا مساحة صغيرة لكن المجاهدين الفلسطينيين استطاعوا ان يبثوا املا جديدا

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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