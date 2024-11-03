الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: سياسات اميركا والغرب واجهت فشلا ذريعا على ارض فلسطين

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :