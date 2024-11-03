متظاهرون إيرانيون: سوف نكون خير خلف لقادة المقاومة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفی اتصال مباشر أشار مراسل قناة العالم الإخبارية الزميل محمد لاجوردي أن المراسم بدأت بهتافات "الموت لإسرائيل" التي ترتكب اليوم أبشع الجرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وكذلك شعار "الموت لأميركا" الداعم لهذا الكيان الصهيوني بارتكابه لهذه الجرائم.

وتحيي إيران اليوم هذه المراسم بحضور شعبي، خاصة حضور الشباب والنساء في هذه المراسم.

وقال أحد المواطنين الذين شاركوا في هذه المراسم لمراسل العالم: دليل حضوري لكي نثبت للعالم أن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال كلما يريد أن يصفي قادة المقاومة نحن نؤكد للجميع فإننا جميعا انصار لهؤلاء القادة، ونحن سوف نكون خير خلف لخير سلف، فلو جعلوا من رؤوسنا جبلا نحن لن نسمح أن يبقى السيد علي الخامنئي القائد المفدى وحيدا في الساحة.

وأضاف: شعارنا اليوم وجميع الشباب هو "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" و ليعلم أسياد إسرائيل جميعا أن هذا الكلب المسعور كلما يريد إن يزداد بطشا وصلافة سوف نوقفه عند حده.

وقال أحد المراهقين المشاركين في هذه المراسم: نحن جئنا لنقول للكيان الصهيوني القاتل للأطفال أننا نسير على خطى الإمام الحسين ونقف إلى جانب سيدنا وقائدنا المفدى الإمام الخامنئي، وكما قال القائد إن هذا الكيان الصهيوني سوف ينتهي على أسرع وجه، ونحن نقف إلى جانب الغزيين والفلسطينيين.. سوف يخلق منا جيل أفضل من الأجيال القادمة إن شاء الله.

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