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اللواء سلامي: مسؤولو الكيان الاسرائيلي اصبحوا مكروهين ومنبوذين لا مقام لهم في العالم

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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