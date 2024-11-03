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اللواء سلامي: لو لم يصلح الكيان الصهيوني سلوكه سوف ينتهي سريعا ونحن سنواصل طريق الجهاد واننا اصحاب قدرة لا تنتهي

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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