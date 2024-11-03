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اللواء سلامي: استشهد ابناء ايران ولبنان والعراق واليمن وفلسطين في خندق واحد من خلال مقارعتهم للاعداء وان الله معنا وسننتصر باذنه

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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