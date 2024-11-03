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اللواء سلامي: لقد عجزت الولايات المتحدة في اسقاط النظام السوري والانتصار على المقاومة في لبنان

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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