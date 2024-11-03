الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: الولايات المتحدة ادارت حروبا كثيرة على مدى 46 عاما من الزمن وهي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والحرية

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :