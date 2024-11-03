منظمة اليونيسيف: نهاية أسبوع دامية شمال قطاع غزة +فيديو

العالم - خاص العالم

آلة القتل الإسرائيلية مستمرة بحصد أرواح المدنيين في قطاع غزة من دون رادع ولا مانع، وسط صمت عالمي مريب.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـساعات الأربع والعشرين الماضية سبع مجازر، وصل منها للمستشفيات خمسة وخمسون شهيدا وقرابة المئتي جريح.

وفي تفاصيل المجازر التي يرتكبها الاحتلال يوميا، أفادت مصادر طبية باستشهاد عشرات الفلسطينيین في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على نازحين في محيط مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وقد نُقل المصابون إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، حالات بعضهم حرجة.

منظمة اليونيسيف بدورها تحدثت عن نهاية أسبوع دامية من الهجمات في شمال قطاع غزة، وعن تقارير تفيد بقتل الاحتلال أكثر من خمسين طفلا في جباليا خلال اليومين الماضيين. وطالبت المنظمة بوقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع في يومه الرابع والتسعين بعد الثلاثمئة إلى أكثر من ثلاثة وأربعين ألفا وثلاثمئة وأربعة عشر شهيدا، ومئة ألف وألفين وتسعة عشر مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ميدانيا، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي جراء انفجار قنبلة يدوية شمالي قطاع غزة غداة مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث من لواء جفعاتي في معارك شمال قطاع غزة.

كتائب القسام أعلنت تنفيذ كمين لجرافة إسرائيلية، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت الكتائب ايضا جرافتين عسكريتين اسرائيليتين بالقذائف المضادة للدروع، كما ضربت ناقلة جند، وفجرت منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية راجلة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا.

من جهتها نفذت سريا القدس عملية قنص لجندي إسرائيلي شرقي مخيم جباليا.