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المقاومة بلبنان تستهدف للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا للاحتلال بمستوطنة شلومي

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

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