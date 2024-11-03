بالأدلة.. صواريخ المقاومة تدك كيان الاحتلال وتدحض مزاعم الاحتلال

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم ان هذا التطور الميداني يرتبط بزيادة نسبة العمليات التي باتت تستهدف اهداف نوعية بالاضافة الى الصليات النوعية من الصواريخ.

واشار الى ان غرفة عمليات المقاومة اعلنت انها بلغت 26 عملية بالامس بالاضافة ، 20 صلية صاروخية ، 4 اسراب مسيرات ، 2 صورايخ موجهة ضد الدبابات والدروع، 9 تجمعات عسكرية في منطقة شمال فلسطين، 9 قواعد عسكرية بين حيفا وتل ابيب، ومهاجمة 8 مستوطنات اسرائيلية.

وبين مراسلنا الى ان المرحلة التي بدأت فيها المقاومة منذ فترة في وضع تصاعدي، سواء من الاهداف النوعية والمديات الجغرافية والوسائط الصاروخية والنارية التي تتطور بشكل مستمر.

واضاف ان كل ذلك يدلل على الجهوزية التامة للمقاومة، وتدحض مزاعم الاحتلال بالقضاء على قدرات المقاومة الصارخية.

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