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المقاومة بلبنان تستهدف بصلية صاروخية كبيرة تجمعا للاحتلال بمستوطنة شامير

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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