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المقاومة بلبنان تستهدف بصلية صاروخية تجمعا للاحتلال بمستوطنة كدمات تسفي

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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