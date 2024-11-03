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مراسل العالم يكشف تفاصيل حادثة اختطاف الاحتلال للبناني عماد امهز +فيديو

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

حالة من الهدوء الحذر تسود الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار تحليق المسيرات الاسرائيلية وخرق جدار الصوت فوق لضاحية الجنوبية و العاصمة بيروت وبعض الاقضية.

العالم - مراسلون

وحول حادثة انزال بحري قامت بها قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية، حيث اختطفت اللبناني عماد فاضل امهز، اوضح مراسلنا ان هناك روايتان الاولى تتحدث عن ان امهز هو قياضي في البحرية التابعة لحزب الله، والرواية الاخرى انه قبطان بحري في الجيش اللبناني.

واكد ان وزير النقل والاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، دحض هاتين الروايتين وقال ان امهز هو قبطان بحري مدني للسفن التجارية والمدينة وليس له علاقة اي حزب او الجيش اللبناني، ويعمل في معهد العلوم البحرية.

واضاف ان والد المختطف في هذه الحادثة غرد وقال ان ابنه عماد لا علاقة له بحزب الله ولا اي احزاب اخرى مطالبا الصليب الاحمر الدولي واليونفيل بالتدخل من اجل اعادة نجله المخطوف.

المزيد بالفيديو المرفق..

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