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اليونيسيف: "اسرائيل" قتلت اكثر من 50 طفلا في جباليا خلال يومين

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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