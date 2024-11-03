الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
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متحدث الخارجية الايرانية: اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار هو تذكير بالجهد البطولي للشعب الايراني من اجل حياة حرة وكريمة بعيدة عن أي تدخل اجنبي

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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