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متحدث الخارجية الايرانية: واشنطن تواصل ضغوطها الظالمة ضد الشعب الايراني حتى اليوم بما فيها فرض الحظر الاحادي ودعم الجرائم الصهيونية

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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