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آية الله خامنئي: شهادة اعزائنا في الدفاع الجوي خلال تصديهم المباشر للعدوان الصهيوني الاخير شهادة سامية ومهمة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

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