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كتائب الاقصى تعلن اسقاط طائرة مسيرة خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق غزة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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