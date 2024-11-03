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محذراً القوى الأجنبية؛

الأدميرال ايراني : إما الخضوع لإرادة شعوب المنطقة أو تتركوها مرغمين

الأدميرال ايراني : إما الخضوع لإرادة شعوب المنطقة أو تتركوها مرغمين
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

حذر الأدميرال شهرام ايراني قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، القوى الاجنبية في المنطقة، بأن عليها أن تختار بين الخضوع لارادة شعب ايران وشعوب المنطقة أو أنها سترغم على مغادرتها.

العالم - ايران

جاء ذلك لدى مشاركة الادميرال إيراني في مدينة قم، باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار اليوم الأحد، (13 آبان المصادف 3 نوفمبر/تشرين الثاني ذكرى تسخير وكر التجسس الاميركي عام 1979).

وأشار " إننا نقف بوجه قوة كان زعماؤها إذا أتوا الى المنطقة، يعلن الإستنفار في الخليج الفارسي، واليوم باتوا يواجهون مشاكل في السيطرة العسكرية للمسيّرات الايرانية، ويطيّرون طائرات إف 18 وإف 22 لإسقاطها".،مضيفاً " على الاستكبار الإدراك بان الأفول قد أصابه ببركة الثورة الاسلامية، وأن جهوده لإنعاش هيمنته مصيرها الفشل".

وأستطرد أن " إسرائيل وبخبث لا ترتكب الجرائم في غزة ولبنان، بل تمارس الإبادة الجماعية بحق الطواقم الطبية والاغاثية أيضا".

وبيّن قائد سلاح البحر الايراني أن "جانباً من قدرات نظام البلاد قد تبلور في الصواريخ المتطورة وأن شبابنا اليوم يذكّرون الشيطان الأكبر بالصفعة التي تلقاها قبل 40 عاما".

وأضاف " أقول للعدو قبل أن تخشى صواريخنا وأسلحتنا، إخشى شبابنا، وأعلم أنك لن تنجح".

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