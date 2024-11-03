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متحدث حرس الثورة الاسلامية العميد نائيني: على الكيان الاسرائيلي ان ينتظر النسخة الثالثة من عملية الوعد الصادق

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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