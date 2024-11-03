تظاهرات بعدة مدن إسرائيلية رغم الإجراءات الأمينة المشددة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

خرج عشرات الآلاف في "تظاهرات السبت" مجددا إلى الشوارع بعدة مناطق أهمها تل ابيب وحيفا والقدس المحتلة، رغم تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية وفرض قيود على أعداد التجمر من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأوضح المختص بالشأن الإسرائيلي نادر السلايمة: "المظاهرات التي تجري في الأجواء الحالية في كل سبت لا شك أنها جزء مهم حاليا في الضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو بشكل خاص، لأنها موجهة ضد نتنياهو بشكل أساسي لرفضه كل المبادرات السياسية وغيرها في سبيل إيقاف الحرب من ناحية ولإيجاد صيغة لإعادة المعتقلين."

وقف الحرب واستعادة الأسرى والمتجزين لدى المقاومة الفلسطينية وحل الحكومة والتوجه لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل لجنة لمحاسبة نتنياهو عن اخفاق السابع من أكتوبر شعارات رفعت من قبل المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق الشوارع الرئيسية بتل أبيب والقدس المحتلة.

وقال المحلل السياسي أنور بدر :"إن هذه التظاهرات ليست فقط للتأثير على نتنياهو بل على المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وأيضا لها مدهولات كبيرة من أن الجمهور الإسرائيلي يطالب إبرام صفقة سريعة من أجل إطلاق صراح أسراهم في قطاع غزة."

ووفق هيئة عائلات الأسرى الإسرائيلية تم الإعلان عن خطوات تصعدية خلال الفترة القادمة من ضمنها تنظيم اعتصام دائم أمام مقر الحكومة الإسرائيلية وأمام منزل بنيامين نتنياهو والإعلان عن إضراب شامل.

وجاء هؤلاء المتظاهرون من كافة المناطق ويستخدمون كافة الأساليب للضغط للضغط على بنيامين نتنياهو للقبول بأي صفقة لاستعادة أبنائهم.. لكن لا حياة لمن تنادي.

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